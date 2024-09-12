До первого квартала 2025 Росбанк станет филиалом Т-Банка

Т-Банк предложил стратегию по присоединению Росбанка. Все обязательства и требования по договорам Росбанка будут сохранены.

13 сентября совет директоров Т-Банка и Росбанка вместе рассмотрят вопрос об интеграции. Объединенная структура займет пятое место по объему средств населения и четвертое по размеру кредитного портфеля физлиц. Общий капитал банка превысит 500 млрд рублей.

«Интеграция Росбанка будет завершена через присоединение в качестве филиала к Т-Банку. Это позволит объединенной структуре максимально эффективно обеспечить доступ к капиталу, реализовать синергии и существенно снизить расходы, в том числе на ИТ-решения», — сказано на сайте ТКС Холдинга (Т-Банка).

Росбанк и Т-Банк смогут перейти на единые платформенные решения, чтобы снизить дублирующие расходы и провести бесшовный клиентский путь.

Все обязательства и требования по заключенным Росбанком договорам останутся в силе. Интеграция завершится до первого квартала 2025 года.

В марте 2024 года Т-Банк заявил о покупке Росбанка. В середине августа компания получила контроль над 99% акций и направила в Центробанк оферту на выкуп остальных активов.