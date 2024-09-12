ВТБ перенесет заблокированные активы на отдельное юрлицо

Чтобы управлять замороженными активами и пассивами, ВТБ образует отдельную компанию. Это принесет банку дополнительные 108 млрд рублей.

16 октября 2024 года состоится внеочередное собрание акционеров ВТБ, на котором поднимут вопрос о переводе заблокированных активов и обязательств на отдельное юридическое лицо.

«Состав передаваемых имущества и обязательств, а следовательно, и их объем будет установлен в процессе согласования с Центральным банком», — сказали в пресс-службе ВТБ.

Летом 2022 года вступил в силу Федеральный закон № 292-ФЗ, который разрешает подсанкционным банкам провести реорганизацию и образовать новую компанию для переноса замороженных активов и пассивов в виде выплат перед зарубежными кредиторами. В августе 2025 года срок действия этого права продлили до конца 2026 года.

В ВТБ ожидают, что работа с заблокированными активами дополнительно принесет 108 млрд рублей прибыли.