👀 Через несколько лет может уже не быть ИП, а возможности самозанятых урежут

Об этом на V Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» рассказала Эльвира Митюкова — к.э.н., член комиссии по профессиональным квалификациям в области бухучета (при Нацсовете при Президенте РФ по проф. квалификациям), эксперт по финансовым вопросам на радио и ТВ, победитель конкурса «Бухгалтерский оскар», управляющий партнер Группы компаний «Академия успешного бизнеса», аудитор.
Что касается самозанятых, то они останутся, но работать будут только с физлицами. Юрлица не будут сотрудничать с самозанятыми.
Дальнейшая судьба упрощенки неизвестна, возможно ее оставят только для микробизнеса. Впрочем, такая тенденция по УСН прослеживается уже сейчас.
Фактически, УСН по правилам с 2025 года – это уже некий мини-ОСНО.
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Комментарии4
Офигительная новость... Это же сколько народа для "батрачества" высвободится(((
"Упрощают" как могут.
Да ну это не реально. А что делать с теми кто уже есть сейчас?
Почему не реально? Очень даже правдоподобно.
Дальше хочешь работать - регистрируй ООО или становись СЗ (если условия позволяют). Не хочешь - в ЦЗ.
ЕНВД отменили, заменили патентом - "схавали".
НДС для УСН вводят.
По СЗ сразу объявили - эксперимент. Закончится - объявят другие условия для применения.
В настоящее время всё возможно, почему-то уже ничему не удивляюсь.