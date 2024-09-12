👀 Через несколько лет может уже не быть ИП, а возможности самозанятых урежут

Об этом на V Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» рассказала Эльвира Митюкова — к.э.н., член комиссии по профессиональным квалификациям в области бухучета (при Нацсовете при Президенте РФ по проф. квалификациям), эксперт по финансовым вопросам на радио и ТВ, победитель конкурса «Бухгалтерский оскар», управляющий партнер Группы компаний «Академия успешного бизнеса», аудитор.

Что касается самозанятых, то они останутся, но работать будут только с физлицами. Юрлица не будут сотрудничать с самозанятыми.

Дальнейшая судьба упрощенки неизвестна, возможно ее оставят только для микробизнеса. Впрочем, такая тенденция по УСН прослеживается уже сейчас.

Фактически, УСН по правилам с 2025 года – это уже некий мини-ОСНО.

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