Инвестиционный вычет

Эксперт объяснила, кому будет выгоден федеральный инвестиционный налоговый вычет

Инвестиционные налоговые вычеты будут выгодны для компаний, которые не собираются продавать основные средства. Федеральный вычет позволит уменьшить налог на прибыль до 50%.
Эксперт объяснила, кому будет выгоден федеральный инвестиционный налоговый вычет

Федеральный инвестиционный налоговый вычет (ФИНВ) по налогу на прибыль начнет действовать с января 2025 года.

Право на его применение возникает только после ввода объектов в эксплуатацию либо после завершения их достройки, дооборудования, реконструкции модернизации или технического перевооружения. Об этом на V Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» рассказала Эльвира Митюкова — к.э.н., управляющий партнер группы компаний «Академия успешного бизнеса», аудитор.

Раньше компаниям был доступен только региональный налоговый вычет, который не учитывает амортизацию по объектам и позволяет вернуть не больше 50% от суммы расходов.

«Сейчас помимо регионального вычета будет федеральный. Уменьшать налог будет можно до 50%. Это не расход, а уменьшение именно налога организации. Если компания решила применять вычет, то это нужно обязательно отражать в учетной политике. Вычеты выгодны, когда не собираетесь продавать основные средства, если они будут в организации до окончания полезного использования», — сказала Митюкова.

Например, если компания приобрела основное средство за 100 млн рублей, то может получить вычет на 10 млн. На эту сумму можно уменьшить налог на прибыль, который идет в федеральный бюджет.

Присоединяйтесь к трансляции прямо сейчас!

Начать дискуссию