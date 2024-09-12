📝 С 2025 года для стандартных вычетов отменяют заявления

Сейчас для стандартного налогового вычета по НДФЛ от сотрудника нужны документы на детей и заявление. С 2025 года заявление не нужно.

Эксперт Эльвира Митюкова на V Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» пояснила, что это значит для бухгалтеров.

Сейчас сотрудник может в сентябре принести документы на детей и написать заявление с просьбой предоставить вычет с сентября.

В 2025 году, даже если документы он приносит в конце года, бухгалтер обязан предоставить вычет с 1 января. Другого варианта у бухгалтера просто нет.

Более того, если в бухгалтерии уже есть документы на детей сотрудников, то вычет нужно предоставлять обязательно.

Эксперт советует уже сейчас опросить сотрудников об их детях, чтобы с 01.01.2025 быть готовыми предоставить беззаявительный вычет.

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