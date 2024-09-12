📝 С 2025 года для стандартных вычетов отменяют заявления

Эксперт Эльвира Митюкова на V Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» пояснила, что это значит для бухгалтеров.
Сейчас сотрудник может в сентябре принести документы на детей и написать заявление с просьбой предоставить вычет с сентября.
В 2025 году, даже если документы он приносит в конце года, бухгалтер обязан предоставить вычет с 1 января. Другого варианта у бухгалтера просто нет.
Более того, если в бухгалтерии уже есть документы на детей сотрудников, то вычет нужно предоставлять обязательно.
Эксперт советует уже сейчас опросить сотрудников об их детях, чтобы с 01.01.2025 быть готовыми предоставить беззаявительный вычет.
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