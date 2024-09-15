Запущена цифровая платформа для автотуристов

По поручению Владимира Путина разработана информационно-навигационная система для самостоятельных туристов, которая будет строить индивидуальные маршруты с учетом 24 критериев. Эта инициатива входит в концепцию развития автотуризма до 2035 года.

Новая система упростит процесс планирования маршрутов. Пользователи смогут установить свои пожелания, включая количество людей и наличие лиц с ограниченными возможностями. В результате система предложит оптимальный маршрут с учетом индивидуальных предпочтений.

Если в группе путешественников есть люди с ограниченными возможностями, платформа будет показывать доступные объекты и медицинские пункты. Также система укажет станции техобслуживания и другие вспомогательные услуги в зависимости от типа автомобиля и маршрута.

Юрий Мышинский, председатель совета Ассоциации цифровой трансформации, рассказал о двух ключевых модулях платформы:

«Первый — сбор информации от различных игроков рынка (отели, авиакомпании, сервисы по продаже билетов и т. д.), что позволит создать базу данных для туристов. Второй модуль — рекомендательная система на основе ИИ, которая анализирует предпочтения пользователя и предлагает индивидуальные маршруты».

Важным элементом будет мобильное приложение, которое позволит каждому путешественнику составить свой уникальный маршрут.