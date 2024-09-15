В России открылась новая биржа

Центральный банк предоставил «Центральной торговой системе» (ЦТС) лицензию биржи. Ранее у компании была только лицензия торговой системы. Об этом сообщается в материалах ЦБ.

Цель АО — развитие организованной торговли товарами, в том числе для малого и среднего бизнеса. На биржу выставляются товары со стандартизированными свойствами. Сейчас идут торги нефтью, газом, лесом, металлами и другими активами.

Получение лицензии позволяет бирже увеличить объем ликвидности на спотовом товарном рынке, привлекать новых участников, чье регулирование требует заключения сделок на биржевых торгах, а также расширить перечень доступных рынков и инструментов.

В настоящее время в России уже функционирует шесть бирж, и АО «БИРЖА «ЦТС» теперь присоединилась к этому числу, отмечает сама ЦТС.