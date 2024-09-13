Компания-банкрот должна восстановить НДС при продаже основного средства

Если идет продажа основного средства, то надо восстановить НДС в размере суммы, пропорциональной остаточной (балансовой) стоимости без учета переоценки.
А что делать, если у конкурсного управляющего организации-должника нет счетов-фактур и первички? Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме от 22.07.2024 № 03-07-11/68205.
В этом случае восстановление НДС производиться на основании бухгалтерской справки-расчета в размере суммы, пропорциональной остаточной стоимости реализованных ОС без учета переоценки по ставке НДС, действовавшей на момент их покупки (18% или 20%).
Если нашлась первичка и выяснилось, что восстановленный НДС был занижен, надо сдать уточненную декларацию по НДС.
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