Компания-банкрот должна восстановить НДС при продаже основного средства

Реализация товаров организациями, которые признаны банкротами, не облагается НДС. А раз нет НДС, то нет и права на вычет. Поэтому при продаже товаров надо восстановить НДС, ранее принятый к вычету.

Если идет продажа основного средства, то надо восстановить НДС в размере суммы, пропорциональной остаточной (балансовой) стоимости без учета переоценки.

А что делать, если у конкурсного управляющего организации-должника нет счетов-фактур и первички? Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме от 22.07.2024 № 03-07-11/68205.

В этом случае восстановление НДС производиться на основании бухгалтерской справки-расчета в размере суммы, пропорциональной остаточной стоимости реализованных ОС без учета переоценки по ставке НДС, действовавшей на момент их покупки (18% или 20%).

Если нашлась первичка и выяснилось, что восстановленный НДС был занижен, надо сдать уточненную декларацию по НДС.