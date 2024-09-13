С платежа в адрес иностранной компании за международную перевозку надо удержать налог на прибыль

К доходам от перевозок относится в том числе демередж – плата за простой судна.
Она определяется соглашением сторон, а при его отсутствии – по ставкам, обычно принятым в соответствующем порту. Если нет таких ставок, то демередж определяется расходами на содержание судна и его экипажа.
При оплате демереджа надо удержать налог на прибыль.
В то же время при определении порядка налогообложения дохода иностранной компании в виде платежей за простой надо ориентироваться на международный договор об избежании двойного налогообложения. Если таковой есть.
Разъяснение дает Минфин в письме от 26.06.2024 № 03-08-05/59484.
Подробно новые правила расчета налога на прибыль с учетом налоговой реформы-2025 разбираем на курсе повышения квалификации «Бухгалтер ВЭД: учет, налогообложение, валютный контроль в 2024 году», теперь в программе есть отдельный блок со всеми изменениями по налогам. Сейчас курс стоит 9 900 рублей вместо
35 200 рублей. Старт потока 15 сентября.
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