С платежа в адрес иностранной компании за международную перевозку надо удержать налог на прибыль

Доходы иностранных компаний от международных перевозок (в том числе морских) облагаются налогом на прибыль в России. И платит его российская компания-заказчик в качестве налогового агента.

К доходам от перевозок относится в том числе демередж – плата за простой судна.

Она определяется соглашением сторон, а при его отсутствии – по ставкам, обычно принятым в соответствующем порту. Если нет таких ставок, то демередж определяется расходами на содержание судна и его экипажа.

При оплате демереджа надо удержать налог на прибыль.

В то же время при определении порядка налогообложения дохода иностранной компании в виде платежей за простой надо ориентироваться на международный договор об избежании двойного налогообложения. Если таковой есть.

Разъяснение дает Минфин в письме от 26.06.2024 № 03-08-05/59484.