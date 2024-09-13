Доля малых банков на рынке упала до исторического минимума

Доля небольших банков на рынке составляет 11,13%. Они не выдерживают конкуренцию с крупными игроками, даже если могут проводить трансграничные платежи.

Во втором квартале 2024 года доля малых кредитных организаций на финансовом рынке сократилась до исторического минимума, до 11,13%. В активах банковского сектора больше 88% приходится на крупных участников рынка.

Небольшим банкам трудно справиться с оттоком клиентов, которые не могут себе позволить высокие ставки по кредитам. Кроме того, последние 10 лет Центробанк проводит «расчистку» сектора из-за чего число банков сократилось с 956 до 355. Об этом пишут «Известия».

После проверок регулятора крупные кредитные организации отправили на финансовое оздоровление или они были интегрированы в группы компаний. У малых банков просто отзывали лицензии.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов считает, что снижение конкуренции приведет к тому, что крупные организации монополизируют рынок. Они будут активнее наращивать капитал и собирать средства населения на своих депозитах.

Из-за того, что против кредитных организаций первого эшелона ввели санкции, небольшие банки могут проводить транзакции. Однако спрос на трансграничные переводы не отражается на активах малых банков. Сейчас у компаний с развитой сетью филиалов больше возможностей провести операции.