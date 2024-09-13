Какие действия налоговиков незаконны в рамках выездной проверки

Сотрудники ФНС допускают на ВНП ошибки, которые бизнес может обернуть в свою пользу. Для этого нужно тщательно проверять документы инспекторов и следить за их действиями.

При выездной налоговой проверке сотрудники ИФНС должны в первую очередь предъявить служебное удостоверение и решение о проведении контроля. Если хотя бы одного из этих документов не будет, проверка автоматические незаконна.

Если в ходе выездной проверки происходит выемка документов, нужно убедиться, что:

на выемку есть мотивированное постановление с подписью руководителя ИФНС или его заместителя;

в протоке о выемке есть подробная опись документов, которые были изъяты;

инспекторы зафиксировали отказ налогоплательщика представлять изъятые документы в добровольном порядке.

Выемку могут проводить только в рамках выездной проверки конкретной организации. Если проверка у контрагентов, а выемку провели у вашей компании, это будет нарушением.

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