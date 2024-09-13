Как бухгалтеру не допустить эмоционального выгорания: смотрите видео!

Работа бухгалтера сопровождается постоянным авралом и стрессом. И даже на отдыхе бухгалтер редко может расслабиться. Итогом является выгорание и это становится серьезной проблемой не только для бухгалтера, но и для компании.
О том как этого не допустить и какие меры профилактики существуют, рассказала бизнес-психолог Ирина Морозова. Смотрите видеозапись вебинара!
Психолог ответила на следующие вопросы:
Как определить выгорание на ранней стадии и что делать.
Какой самый эффективный инструмент борьбы с выгоранием, если уже далеко зашел.
Можно ли вообще не встретиться с этим «выгоранием».
С чем можно спутать выгорание.
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