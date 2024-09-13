Вебинары для бухгалтеров

Как бухгалтеру не допустить эмоционального выгорания: смотрите видео!

Работа бухгалтера – это постоянный стресс. Узнайте, как победить эмоциональное выгорание, каковы его симптомы и возможна ли профилактика.

Работа бухгалтера сопровождается постоянным авралом и стрессом. И даже на отдыхе бухгалтер редко может расслабиться. Итогом является выгорание и это становится серьезной проблемой не только для бухгалтера, но и для компании.

О том как этого не допустить и какие меры профилактики существуют, рассказала бизнес-психолог Ирина Морозова. Смотрите видеозапись вебинара!

Психолог ответила на следующие вопросы:

  • Как определить выгорание на ранней стадии и что делать.

  • Какой самый эффективный инструмент борьбы с выгоранием, если уже далеко зашел.

  • Можно ли вообще не встретиться с этим «выгоранием».

  • С чем можно спутать выгорание.

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