Банкиры предложили поднять лимит для рассрочки без переплат

Банки хотят повысить лимит рассрочки до 60 тыс. руб, но Центробанк и депутаты согласны только на небольшие компромиссы.

Банки и BNPL-сервисы раскритиковали законопроект о лимите рассрочки в 15 тыс. руб.

Об этом говорится в письмах Национального совета финансового рынка (НСФР) в ЦБ, Совет Федерации и комитет Госдумы по финансовому рынку. Документы есть у РБК.

Законопроект, внесенный в августе 2024 года, требует передачи информации о сделках свыше 15 тыс. руб. в бюро кредитных историй (БКИ), что, по мнению экспертов, может угрожать экономическому смыслу BNPL-систем.

Участники рынка считают лимит в 15 тыс. руб. для рассрочки неадекватным, так как большинство товаров стоят дороже (30–60 тыс. руб.).

«Разумным лимитом будет 60 тыс. руб., чтобы не уничтожить рассрочку и обеспечить ее доступность. В противном случае граждане могут обратиться к более дорогим займам в микрофинансовые организации», — считает глава НСФР Андрей Емелин.

Обсуждение компромисса по регулированию операторов рассрочки возможно, однако ЦБ подчеркивает запрет платной рассрочки по поручению Президента.

«Параметры рассрочки без переплат должны быть четко определены, чтобы защитить права потребителей и избежать избыточной задолженности», — заявил заместитель председателя экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев.

Мониторинг BNPL-сервисов подтвердил их удобство, но выявил необходимость стандартизации условий, особенно в отношении скрытых комиссий и понимания различий с кредитами.

Глава финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков сообщил о возможности корректировки законопроекта в учете рынка. Документ пока не прошел первое чтение.