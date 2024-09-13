⚡️ Итоги дня: магнитные бури вызвали северное сияние, МТС будет искать потерявшихся людей, а подержанные автомобили подорожают до 30%

Мегамаркет открыл склад на месте бывшей IKEA в Химках. На его базе маркетплейс тестирует раскатку экспресс-доставки товаров своих продавцов, работающих по схеме «Хранение плюс доставка от «Мегамаркета». Товары доставляют в срок от одного часа с момента заказа.

МТС поможет находить потерявшихся в тайге людей. Компания разработала комплексное решение для оперативного развертывания стабильной связи. Стандарт связи pLTE позволяет использовать геосервисы и работу высокотехнологичного оборудования в суровых погодных условиях и вдали от населенных пунктов.

На вторичном рынке автомобили подорожают до 30% уже этой осенью. Так рынок отреагирует на увеличение тарифов утильсбора — рост стоимости будет аналогичным повышению цен на новые машины.

Стоимость золота на торгах превысила 2 570 млн долларов за тройскую унцию (31,1 г), что стало новым историческим рекордом.