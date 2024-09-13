Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: магнитные бури вызвали северное сияние, МТС будет искать потерявшихся людей, а подержанные автомобили подорожают до 30%

Подготовили обзор главных событий дня — 13 сентября 2024 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • Мегамаркет открыл склад на месте бывшей IKEA в Химках. На его базе маркетплейс тестирует раскатку экспресс-доставки товаров своих продавцов, работающих по схеме «Хранение плюс доставка от «Мегамаркета». Товары доставляют в срок от одного часа с момента заказа.

  • МТС поможет находить потерявшихся в тайге людей. Компания разработала комплексное решение для оперативного развертывания стабильной связи. Стандарт связи pLTE позволяет использовать геосервисы и работу высокотехнологичного оборудования в суровых погодных условиях и вдали от населенных пунктов.

  • На вторичном рынке автомобили подорожают до 30% уже этой осенью. Так рынок отреагирует на увеличение тарифов утильсбора — рост стоимости будет аналогичным повышению цен на новые машины.

  • Стоимость золота на торгах превысила 2 570 млн долларов за тройскую унцию (31,1 г), что стало новым историческим рекордом.

  • В ночь на пятницу, 13 сентября, небо многих регионов России озарило северное сияние. Причиной появления стала мощная магнитная буря.

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  • В Москве побит очередной температурный рекорд: пятница стала самым теплым 13 сентября за последние 75 лет.

  • «Лемана ПРО» снимет с продажи наборы для ванных с изображением Будды. Общественный резонанс у буддистов вызвали поступившие в продажу наборы, включающие ершики для унитаза, дозаторы для жидкого мыла и стаканы для зубных щеток с изображением Будды.

  • Новый альбом группы «Каста» заблокирован на «Яндекс Музыке» по требованию Роскомнадзора. В 2022 году музыкальная группа уехала из России.

  • Проект «Дима, оплати ей корзину» принес Wildberries профессиональную премию PROBA Awards, которая ежегодно вручается за лучшие достижения в коммуникационной отрасли.

  • Яндекс представил сервис Яндекс Концепт. Он позволяет организовать совместную работу с помощью интерактивных досок.

Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!

Комментарии

1
  • Ирина

    МТС поможет находить потерявшихся в тайге людей. Компания разработала комплексное решение для оперативного развертывания стабильной связи. Стандарт связи pLTE позволяет использовать геосервисы и работу высокотехнологичного оборудования в суровых погодных условиях и вдали от населенных пунктов.

    Прекрасная новость! Значит, можно надеяться, что и в населенных пунктах МТС наладит стабильную связь. Когда-нибудь.