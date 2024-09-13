⚡️ Итоги дня: магнитные бури вызвали северное сияние, МТС будет искать потерявшихся людей, а подержанные автомобили подорожают до 30%

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Какие события этого дня стали самыми интересными для вас? Делитесь в комментариях!
Комментарии1
Прекрасная новость! Значит, можно надеяться, что и в населенных пунктах МТС наладит стабильную связь. Когда-нибудь.