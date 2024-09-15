Перевозки товаров в рамках ЕАЭС будут отслеживать с помощью навигационных пломб

Минтранс доработал проект постановления Правительства, которое утвердит правила применения навигационных пломб для отслеживания перевозок товаров при реализации в РФ Соглашения о применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок.

Речь идет о автомобильных и ж/д перевозках, которые начинаются и (или) завершаются на территории России.

Регламент определит порядок наложения и снятия навигационных пломб.

Установят, что наложением и снятием навигационных пломб занимается представитель национального оператора либо один из заказчиков (потребителей) услуг по отслеживанию перевозки — грузоотправитель, грузополучатель, экспедитор, автомобильный перевозчик.

Для взаимодействия с оператором нужна регистрация в его информационной системе для доступа в личный кабинет.

Оплата услуг оператора в рамках отслеживания идет за счет одного из заказчиков (потребителей) услуг на основании договора между национальным оператором и одним из них.

Приведен перечень пунктов пропуска автомобилей и ж/д через госграницу РФ, на которых будут присутствовать уполномоченные представители национального оператора.

Постановление начнет действовать со дня, с которого стартует отслеживание перевозок товаров.