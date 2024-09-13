Патенты иностранных правообладателей разрешат использовать без их согласия

Разработан законопроект, позволяющий решить проблему использования зарубежных патентов в условиях, когда многие западные патентообладатели ушли с рынка.

Проект предполагает изменения в ст. 1362 Гражданского кодекса. Цель — решить актуальную проблему использования зарубежных патентов. Многие западные компании покинули российский рынок, оставив современное оборудование, которое российские производители не могут использовать из-за патентов.

В пояснительной записке отмечено, что отсутствие лицензий и правовых механизмов создает препятствия для обратного инжиниринга и продолжения производства, что может привести к серьезным экономическим последствиям.

Проект предлагает лицензиатам возможность подавать иски к патентообладателям с просьбой о принудительной простой (неисключительной) лицензии на использование изобретений и моделей в России. Это возможно, если патентообладатель связан с недружественными государствами или без обоснований отклоняет выполнение лицензионного договора.

Инициатива была вынесена после расширенного совещания комитета Совета Федерации по экономической политике, состоявшегося 27 февраля 2024 года в инновационном центре «Сколково».

В случае подписания Президентом закон вступит в силу с момента его официального опубликования и будет применим к правоотношениям, возникшим с 24 февраля 2022, а также к обязательствам, срок исполнения по которым наступил после 23 февраля 2022 года.