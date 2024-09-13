Самозанятым можно стать с 14 лет, но с разрешения родителей + еще особенности

Несовершеннолетние самозанятые могут оказывать услуги по ведению фото- и видеосъемки, заниматься копирайтингом, изготавливать кондитерские изделия и продавать хенд мейд товары.

Подростки с 14 лет могут зарегистрироваться в качестве самозанятого. Для этого нужно нотариально заверенное разрешение родителей или законных представителей.

Видом деятельности для юного плательщика налога на профессиональный доход (НПД) может стать фото- и видеосъемка на заказ, копирайтинг, изготовление кондитерских изделий, проведение мероприятий, продажа изделий ручной работы, удаленная работа через интернет. Об этом сказано в информационном сообщении УФНС, есть в распоряжении «Клерка».

Самозанятый не имеет права перепродавать товары, торговать подакцизной продукцией и тем, что подлежит маркировке, а также привлекать к работе наемных сотрудников.

Регистрация самозанятых проходит в мобильном приложении «Мой налог». Все взаимодействие с налоговой идет в дистанционном режиме. Сервис позволяет формировать чеки для оплаты оказанных услуг, на основании которых будет рассчитана сумма налога к уплате.

Доход самозанятого не может превышать 2,4 млн рублей в год. Он облагается по ставке 4%, если услуги оказывает физлицам, и 6% при работе с компаниями и ИП.

Также плательщик НПД имеет право на налоговый вычет в размере 10 тыс. рублей. Он позволяет уменьшать сумму налога к уплате. Платить страховые взносы и сдавать отчетность самозанятые не должны.