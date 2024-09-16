Между РФ и Белоруссией появятся новые транспортные коридоры для ВЭД

Власти готовят новые возможности для участников внешнеэкономической деятельности — работать через порт в Приморье и Северный морской путь.

Территории опережающего развития (ТОР) в России и Белоруссии будут связаны международными транспортными коридорами. В частности, государства планируют развивать Северный морской путь для прямых поставок товаров в Китай и на Дальний Восток.

При участии Республики Беларусь в Приморье появится новый глубоководный порт, а также государство окажет поддержку новой международной территории опережающего развития. Об этом пишет RG.RU.

«Создавая новые зоны, необходимо дополнять друг друга, а не создавать конкуренцию самим себе. Именно в этом и состоит идея, которую закладывали президенты Александр Лукашенко и Владимир Путин в рамках Союзного государства. Должны быть обеспечены взаимодополнение и технологическая безопасность государств», — сказал посол Республики Беларусь Александр Рогожник.

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