При покупке у иностранной фирмы неисключительных прав на ПО надо заплатить агентский НДС и налог на прибыль

Причем правила для источника дохода действуют как для НДС, так и для налога н прибыль.
Российский покупатель из числа юрлиц и ИП в данном случае будет налоговым агентом по НДС независимо от своего режима налогообложения.
Аналогично и с налогом на прибыль – российская фирма будет налоговым агентом по налогу на прибыль.
Правила про налоговое агентство работает, и когда расчет с иностранной компанией идет через подотчетника.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 01.07.2024 № 03-08-05/61104.
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