При покупке у иностранной фирмы неисключительных прав на ПО надо заплатить агентский НДС и налог на прибыль

Если российская компания приобретает у иностранной компании неисключительные права на программное обеспечение, то у инофирмы будет доход от источников в РФ.

Причем правила для источника дохода действуют как для НДС, так и для налога н прибыль.

Российский покупатель из числа юрлиц и ИП в данном случае будет налоговым агентом по НДС независимо от своего режима налогообложения.

Аналогично и с налогом на прибыль – российская фирма будет налоговым агентом по налогу на прибыль.

Правила про налоговое агентство работает, и когда расчет с иностранной компанией идет через подотчетника.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 01.07.2024 № 03-08-05/61104.