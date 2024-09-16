Образовательные НКО на УСН платят пониженные взносы 7,6%

Среди таких льготных видов деятельности, в частности – образование (код ОКВЭД 85).
При этом за предыдущий год не менее 70% должны составлять такие доходы:
целевые поступления на содержание НКО и ведение ими уставной деятельности;
гранты для вышеназванных видов деятельности;
доходы от образовательной деятельности.
Более того, в текущем году также должна соблюдаться эта доля доходов 70%.
Если она не будет соблюдаться, право на пониженные взносы будет утрачено с 1 января, задним числом.
Об этом сообщает Минфин в письме от 13.02.2024 № 03-15-05/12499.
Кстати, эта льгота для НКО на УСН изначально была до конца 2024 года, но теперь ее продлили еще на 2 года. Про поправки по взносам мы рассказывали тут.
Подробнее о том, какие льготы будут действовать для НКО на УСН в 2025 году, расскажем на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на УСН», теперь в программе есть отдельный блок со всеми изменениями для упрощенцев по налоговой реформе-2025. Сейчас курс стоит 7 500 рублей вместо
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