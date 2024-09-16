Образовательные НКО на УСН платят пониженные взносы 7,6%

Некоммерческие организации на УСН имеют право на пониженный тариф взносов 7,6% при соблюдении условий по виду деятельности и доле доходов.

Среди таких льготных видов деятельности, в частности – образование (код ОКВЭД 85).

При этом за предыдущий год не менее 70% должны составлять такие доходы:

целевые поступления на содержание НКО и ведение ими уставной деятельности;

гранты для вышеназванных видов деятельности;

доходы от образовательной деятельности.

Более того, в текущем году также должна соблюдаться эта доля доходов 70%.

Если она не будет соблюдаться, право на пониженные взносы будет утрачено с 1 января, задним числом.

Об этом сообщает Минфин в письме от 13.02.2024 № 03-15-05/12499.

Кстати, эта льгота для НКО на УСН изначально была до конца 2024 года, но теперь ее продлили еще на 2 года. Про поправки по взносам мы рассказывали тут.