Прошел первый эксперимент по маркировке детских игрушек

Первый эксперимент по маркировке детских игрушек прошел на таможенном складе «БиЭмДжей-Логистикс» в Московской области.
Для проведения тестирования оборудование установили по всем законам работы настоящего таможенного склада.
«Импортная продукция может маркироваться только на складах с таможенным статусом. В настоящее время более 50 таможенных складов готовы принимать импортируемые товары из группы “Игрушки”», — сообщила Варвара Михайлова, руководитель управления товаров народного потребления.
В рамках тестирования коды маркировки были нанесены методом этикетирования на игрушку-антистресс и модели машин, реализуемые в сети магазинов «Детский мир».
Эксперимент, проведенный интегратором «Айсиэлэм», завершился успешно.
ЦРПТ приводит слова директора по взаимодействию с органами госвласти ГК «Детский мир» Алексея Иванова:
«В тестировании нам было важно пройти весь путь маркировки в условиях таможенного склада для того, чтобы адаптировать наши текущие процессы для работы с маркировкой импортной продукции».
Ранее Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку игрушек с 1 марта 2025 года. С этого дня все участники оборота будут регистрироваться в «Честном ЗНАКе». С 1 июня производители и импортеры будут наносить коды маркировки на игрушки.
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