Прошел первый эксперимент по маркировке детских игрушек

Тестирование на таможенном складе в РФ прошло успешно: маркировка импортных товаров на складах теперь возможна.

Первый эксперимент по маркировке детских игрушек прошел на таможенном складе «БиЭмДжей-Логистикс» в Московской области.

Для проведения тестирования оборудование установили по всем законам работы настоящего таможенного склада.

«Импортная продукция может маркироваться только на складах с таможенным статусом. В настоящее время более 50 таможенных складов готовы принимать импортируемые товары из группы “Игрушки”», — сообщила Варвара Михайлова, руководитель управления товаров народного потребления.

В рамках тестирования коды маркировки были нанесены методом этикетирования на игрушку-антистресс и модели машин, реализуемые в сети магазинов «Детский мир».

Эксперимент, проведенный интегратором «Айсиэлэм», завершился успешно.

ЦРПТ приводит слова директора по взаимодействию с органами госвласти ГК «Детский мир» Алексея Иванова:

«В тестировании нам было важно пройти весь путь маркировки в условиях таможенного склада для того, чтобы адаптировать наши текущие процессы для работы с маркировкой импортной продукции».

Ранее Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку игрушек с 1 марта 2025 года. С этого дня все участники оборота будут регистрироваться в «Честном ЗНАКе». С 1 июня производители и импортеры будут наносить коды маркировки на игрушки.