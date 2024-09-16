💢 С 1 июля 2025 года банки начнут проводить операции клиентов с цифровым рублем. Комментарий эксперта

Цифровой рубль запустят в массовое обращение 1 июля 2025 года. Торговые компании смогут принимать платежи в новой форме валюты с помощью универсального QR-кода.

Крупнейшие банки к 1 июля 2025 года обязаны обеспечить клиентам доступ к операциям с цифровыми рублями. Жители страны смогут открывать и пополнять цифровые счета, отправлять переводы и принимать новую форму валюты.

Центробанк дал больше времени на доработку систем остальным банкам с универсальной лицензией. Они должны предоставить доступ к функционалу цифрового рубля до 1 июля 2026 года, а прочие кредитные организации — до 1 июля 2027 года.

«Кроме того, планируется установить сроки обязательного приема оплаты в цифровых рублях для торговых и сервисных предприятий (ТСП). Компании с годовой выручкой более 30 млн рублей должны будут это делать с 1 июля 2025 года, более 20 млн рублей — с 1 июля 2026 года, все другие — с 1 июля 2027 года», — сказано на сайте Центробанка.

Торгово-сервисные предприятия смогут внедрять прием оплаты в цифровых рублях по мере готовности собственных систем. Такие платежи будут проходить по универсальному QR-коду, созданному на базе НСПК. Это значит, что для банков и предпринимателей не будет дополнительных издержек.

Специально для «Клерка» комментирует Юлия Тубанова, ведущий эксперт «Дежурного по бизнесу», полковник Таможенной службы в отставке:

«Решение о расширении использования третьей формы национальной валюты поистине очень важно. Не менее важно информирование граждан и бизнес-сообщества о работе платформы с цифровым рублем. Изменения затронут и непосредственно банки, которым необходимо подготовиться к расширению использования цифрового рубля, а также к последующему принятию решений о проведении в обязательном порядке с использованием цифрового рубля отдельных операций. Например, выплаты пенсий, пособий, зарплаты работникам бюджетной сферы».

Тубанова добавила, что внедрение цифрового рубля бесспорно окажет влияние и на трансграничные переводы, так как они будут совершаться, минуя SWIFT. Но также важно и начало работы с цифровым рублем зарубежными банками.