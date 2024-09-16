Выплата физлицу-поручителю облагается страховыми взносами

Если человек выступил поручителем за кредит юрлица, передал в банк в залог свои ценные бумаги, и за это получил вознаграждение, то на такое вознаграждение компания должна начислить страховые взносы.

Минфин считает, что договор с поручителем-физлицом – это договор на оказание услуг.

При этом сам договор поручительства – это отдельная история. По нему платить взносы не надо.

Взносы будут по другому договору – о предоставлении этим физлицом принадлежащих ему ценных бумаг в залог банку в обеспечение исполнения заемщиком своих обязательств перед этим банком.

А раз это договор услуг, то по с выплат нему будут страховые взносы, заявляет Минфин в письме от 22.02.2024 № 03-15-06/15611.

Кстати, ранее в письме от 21.12.2018 № 03-15-06/93553 Минфин высказывал противоположную позицию: выплата поручителю не облагается страховыми взносами.

Но позже эта позиция была изменена и доведена до сведения ФНС в 2019 году, утверждает Минфин.