Кабмин расширил число информационных систем для хранения МЧД

Теперь машиночитаемые доверенности могут храниться в государственной информационной системе города Москвы.

В обновленный список информационных систем для хранения машиночитаемых доверенностей включили ГИС города Москвы. Об этом сказано в постановлении правительства от 11.09.2024 № 1232.

Требования к порядку хранения, использования и отмены МЧД перечислены в постановлении кабмина от 21.02.2022 № 223. Там же сказано, что доверенности могут храниться в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), в информационных системах удостоверяющих центров ФНС, Казначейства и ЦБ РФ, а также в системах государственных внебюджетных фондов и операторов электронного документооборота.

С 1 сентября 2024 сотрудники должны при электронном взаимодействии применять квалифицированный сертификат для физического лица и одновременно машиночитаемую доверенность (МЧД), выданную от имени компании или ИП.

Без этой МЧД уполномоченные работники не смогут сдать отчетность в налоговую, завести товар с маркировкой в систему «Честный ЗНАК», а также обмениваться документами с контрагентами и удаленными сотрудниками.