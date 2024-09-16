«Точка» — первый на рынке вынес онлайн-бухгалтерию за периметр банка

Теперь сервис «Точка Бухгалтерия» доступен всем предпринимателям, вне зависимости от того, в каком банке у них основной счет.

Сервис по ведению бухгалтерии онлайн от банка «Точка» теперь доступен для всех предпринимателей, а не только для клиентов «Точки». Впервые на рынке онлайн-бухгалтерию вынесли за периметр банка. Об этом сказано в пресс-релизе компании, документ есть в распоряжении «Клерка».

«Теперь каждый предприниматель может использовать наш сервис для оптимизации своего учета, обеспечивая легкость в управлении финансами и сосредоточение на главном — развитии своего дела», — сказал директор по продукту «Точка Бухгалтерия» Даниил Смирнов.

«Точка Бухгалтерия» помогает предпринимателям рассчитать итоговую сумму налогов и взносов, подготовить платежи и декларацию и отправить их в налоговую. Также можно подготовить документы для работы с контрагентами: счет на оплату, документ о выполнение работы, договор возмездного оказания услуг, товарная накладная.

Сервис заменяет работу с электронной подписью и может самостоятельно отправить отчетность за предпринимателя. Для подписать документы можно через смс-сообщение.