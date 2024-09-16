За повторную езду без ОСАГО будут штрафовать до 5 тысяч рублей

Вместо 800 рублей водители без страховки будут платить штраф от 3 до 5 тысяч рублей.

Кабмин поддержал законопроект о введении штрафов от 3 до 5 тыс. рублей за повторное вождение автомобиля без полиса ОСАГО.

«Концепция законопроекта, направленная на обеспечение исполнения владельцем транспортного средства обязанности по страхованию своей гражданской ответственности в целях защиты прав потерпевших и возмещения вреда, причиненного их жизни и здоровью или имуществу в результате дорожно-транспортного происшествия, поддерживается», — сказано в отзыве правительства.

Сам законопроект пока что не внесли в Госдуму, изменения в КоАП подготовил парламент Кабардино-Балкарии.

Сейчас за отсутствие страховки водители платят штраф 800 рублей. Этот показатель не менялся последние 18 лет.