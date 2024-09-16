❎ Эксперт назвал последствия ликвидации ИП в России как класса в 2029 году

Статус ИП для ведения бизнеса с 2029 планируют ликвидировать. Об этом предупредили власти. «Клерк» узнал мнение эксперта по этому вопросу.

В 2029 году в России может быть ликвидирована такая форма ведения бизнеса как ИП.

По словам зампреда комитета Госдумы по экономической политике Артема Кирьянов, эта форма морально устарела. Предпринимателям надо будет становиться руководителями или учредителями юридического лица.

О том, что через несколько лет может уже не быть ИП, а возможности самозанятых существенно урежут говорила и спикер на V Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» Эльвира Митюкова — к.э.н., член комиссии по профессиональным квалификациям в области бухучета (при Нацсовете при Президенте РФ по проф. квалификациям), аудитор. Она подчеркнула, что фактически УСН по правилам с 2025 года – это уже некий мини-ОСНО.

Сегодня эксперт дала Борису Мальцеву — фаудеру «Клерка» — эксклюзивный комментарий по этому вопросу. Прочить его можно здесь. Подписывайтесь на канал, будем публиковать в нем много полезной информации!