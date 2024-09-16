❎ Эксперт назвал последствия ликвидации ИП в России как класса в 2029 году

В 2029 году в России может быть ликвидирована такая форма ведения бизнеса как ИП.
По словам зампреда комитета Госдумы по экономической политике Артема Кирьянов, эта форма морально устарела. Предпринимателям надо будет становиться руководителями или учредителями юридического лица.
О том, что через несколько лет может уже не быть ИП, а возможности самозанятых существенно урежут говорила и спикер на V Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» Эльвира Митюкова — к.э.н., член комиссии по профессиональным квалификациям в области бухучета (при Нацсовете при Президенте РФ по проф. квалификациям), аудитор. Она подчеркнула, что фактически УСН по правилам с 2025 года – это уже некий мини-ОСНО.
Сегодня эксперт дала Борису Мальцеву — фаудеру «Клерка» — эксклюзивный комментарий по этому вопросу. Прочить его можно здесь. Подписывайтесь на канал, будем публиковать в нем много полезной информации!
Комментарии4
в 2029 году? все может измениться
конечно. Но обсуждать-то заинтересованным конечным потребителям эту возможность отмены крайне необходимо, поэтому данное цитирование важно. Власть же сейчас учитывает общественный резонанс. А потому они могут запускать новость про обсуждение/гипотетическую возможность заранее, чтобы посмотреть на реакцию.
А по моему мнению, морально (да и физически) устарели депутаты и чиновники
фаудер - от слова "fauda"?