ЦБ: инвесторы смогут выводить выплаты с ИИС-3 без потери налоговых льгот

Центробанк продолжит усовершенствовать механизм индивидуальных инвестиционных счетов. В частности, регулятор оценит возможность выводить с ИИС-3 купоны и дивиденды без потери налоговых льгот.

«Наряду с введением долгосрочного ИИС типа III с возможностью снятия средств с него в связи с особой жизненной ситуацией, включением в перечень финансовых посредников, через которые можно открыть ИИС, управляющих компаний открытых ПИФ, будет рассмотрена возможность открытия ИИС через операторов финансовых платформ», — сказано на сайте ЦБ.

Чтобы сохранить вложения на ИИС-3 в случае банкротства брокера, регулятор запустит механизм компенсации стоимости имущества.

ИИС-3 можно открыть с 1 января 2024 года, срок действия счета — от пяти лет, а сумма вложенных средств не имеет ограничений. Инвестор имеет право на вычет и освобождение от налога дохода от инвестиций.