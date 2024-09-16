В декларации разрешат не указывать доходы супругов, если они разводятся

Чтобы избежать недостоверных сведений в декларациях, депутат предложил не указывать доходы супругов при разводе.

В Госдуму внесли законопроект, который при бракоразводном процессе освободит от обязанности указывать в декларации доходы и расходы в отношении мужа и жены, а также несовершеннолетних детей. Документ подготовил депутат Евгений Марченко (вне фракции).

Действующий закон «О противодействии коррупции» подразумевает, что определенные категории лиц должны подавать декларацию о доходах, расходах и имуществе не только в отношении себя, но и своих супругов и детей, которым не исполнилось 18 лет.

Депутат отметил, что при расторжении брака получить такую информацию от супругов может быть проблематично. Законопроект устранит возможность злоупотреблений со стороны недобросовестного супруга, который мог бы использовать требование о предоставлении сведений как инструмент давления или манипуляции.

«Предлагаемые изменения приводят законодательство к логичному и обоснованному регулированию, которое учитывает реальные жизненные ситуации и обеспечивает баланс между общественными интересами и правами отдельных граждан», — сказано в пояснительной записке.

Если проект будет принят, поправки вступят в силу с 1 января 2025 года.