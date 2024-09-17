С 2025 года меняется порядок направления сообщений на имущественные налоги бизнеса

В общем случае налоговики направляют организациям сообщение об исчисленном налоге на имущество, земельном и транспортном налоге не позднее 6 месяцев после окончания срока уплаты налогов. Но в некоторых случаях сообщение придет раньше. И таких случаев стало больше.

Организациям, которые находятся в процессе ликвидации, сообщения направят не позднее 3 месяцев — со дня внесения сведений в ЕГРЮЛ о том, что юрлицо находится в процессе ликвидации.

Затем им отправляют сообщения не позднее 1 месяца со дня истечения установленного срока внесения авансового платежа по налогам по окончании каждого отчетного периода.

С 2025 года этот порядок распространен на организации: по которым в ЕГРЮЛ внесена запись о возбуждении производства по делу о банкротстве ;

в отношении которых принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ.

Это позволит налоговикам более оперативно учитывать имущественные налоги в совокупной обязанности на ЕНС за истекшие отчетные периоды в течение года, в котором в ЕГРЮЛ внесены соответствующие сведения, сообщает региональное УФНС.