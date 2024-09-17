С 2025 года меняется порядок направления сообщений на имущественные налоги бизнеса

Организациям, которые находятся в процессе ликвидации, сообщения направят не позднее 3 месяцев — со дня внесения сведений в ЕГРЮЛ о том, что юрлицо находится в процессе ликвидации.
Затем им отправляют сообщения не позднее 1 месяца со дня истечения установленного срока внесения авансового платежа по налогам по окончании каждого отчетного периода.
С 2025 года этот порядок распространен на организации:
по которым в ЕГРЮЛ внесена запись о возбуждении производства по делу о банкротстве;
в отношении которых принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ.
Это позволит налоговикам более оперативно учитывать имущественные налоги в совокупной обязанности на ЕНС за истекшие отчетные периоды в течение года, в котором в ЕГРЮЛ внесены соответствующие сведения, сообщает региональное УФНС.
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