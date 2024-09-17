При вынужденном уменьшении уставного капитала не надо платить налог на прибыль

Для налога на прибыль не учитывают уменьшение УК, если оно произошло:
в связи с требованиями законодательства РФ;
если величина уставного капитала стала больше стоимости чистых активов общества по окончании отчетного года.
Таким образом, если уменьшение УК происходит в силу предписаний закона, обязывающих общество провести это мероприятие, либо если ООО добровольно уменьшает уставный капитал, чтобы он не превышал чистые активы, то суммы, на которые произошло уменьшение УК, не подлежат обложению налогом на прибыль.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 23.07.2024 № 03-03-06/1/68576.
Подробнее о том, как изменится работа с налогом на прибыль в 2025 году, расскажем на онлайн-курсе «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С», теперь в программе есть отдельный блок по налоговой реформе-2025. Сейчас курс стоит 3 690 рублей вместо
19 900 рублей.
Начать дискуссию