При вынужденном уменьшении уставного капитала не надо платить налог на прибыль

В общем случае сумма, на которую уменьшили уставный капитал – это внереализационный доход. Но есть исключения.

Для налога на прибыль не учитывают уменьшение УК, если оно произошло:

в связи с требованиями законодательства РФ;

если величина уставного капитала стала больше стоимости чистых активов общества по окончании отчетного года.

Таким образом, если уменьшение УК происходит в силу предписаний закона, обязывающих общество провести это мероприятие, либо если ООО добровольно уменьшает уставный капитал, чтобы он не превышал чистые активы, то суммы, на которые произошло уменьшение УК, не подлежат обложению налогом на прибыль.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 23.07.2024 № 03-03-06/1/68576.