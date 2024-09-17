Кабмин установил порядок получения остатка средств маткапитала

Регламент и бланк заявления закрепило постановление Правительства от 11.09.2024 № 1249.
Семьи с детьми могут получить остаток средств маткапитала в размере не более 10 тыс. рублей как единовременную выплату. Это средства, оставшиеся на счете после израсходования основной части маткапитала на жилье и другие цели.
СФР сообщит семьям об образовании остатка через портал Госуслуг.
Заявление о получении остатка средств можно подать в любое время через Госуслуги, МФЦ, лично или по почте.
Деньги перечислят на счет в течение 5 рабочих дней после принятия решения о выплате.
Ранее мы писали, что остатки материнского капитала можно забрать с сентября 2024 года.
Начать дискуссию