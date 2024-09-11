Министр труда: остатки материнского капитала можно забрать с сентября 2024 года

Семьи получат остатки маткапитала до 10 тысяч рублей в виде единовременной выплаты. Уведомление об этом пришлют через личный кабинет на Госуслугах.

В сентябре 2024 начнутся выплаты остатков средств из материнского капитала — до 10 тыс. рублей.

Если у семьи останется от маткапитала меньше 10 тыс., эти деньги перечислят в виде единовременной выплаты.

«В сентябре мы запустим эту программу. Предоставим возможность нашим гражданам забрать сумму остатков в случае, если она не превышает 10 тыс. рублей», — сказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Семьям планируют выплатить в общей сложности 1,5 млрд рублей, которые накопились по программе материнского капитала. Получить остаток до 10 тыс. рублей смогут больше 730 тыс. семей.

Все, кто имеет право на выплаты, получат уведомление от Социального фонда в личном кабинете на портале Госуслуги.

С 1 февраля 2024 размер материнского капитала составляет 630,4 тыс. рублей на первого ребенка и 833 тыс. — на второго.