Как вести учет на маркетплейсах и избежать проверок ФНС

Бухгалтеры могут вести клиентов, которые торгуют на маркетплейсах, из любой точки мира и зарабатывать больше 80 тысяч рублей.

18 сентября в 11:00 мск состоится вебинар «Бухгалтер маркетплейса: основы учета, изменения и проверки ФНС». Он посвящен налоговой реформе 2025 года, которая затрагивает большинство продавцов на маркетплейсах. Узнайте, как недавно изменившееся законодательство и новые требования к плательщикам АУСН могут повлиять на бизнес. Мы также обсудим, как избежать проблем с налоговыми проверками, которые становятся все более частыми.

Присоединяйтесь, чтобы разобраться в тонкостях учета на маркетплейсах и стать востребованным специалистом с доходом от 80 000 рублей в месяц. Записи этого вебинара не будет, поэтому приходите онлайн!

На вебинаре разберем:

Кто может продавать на маркетплейсах и общий порядок работы.

Схемы продажи товаров со склада: FBO, FBS.

Личный кабинет, карточки товаров и первичные документы.

Отчеты о продажах маркетплейса из личного кабинета маркетплейса и формирование налогооблагаемой базы.

Настройка программы 1С для работы с маркетплейсами.

Как заполнить отчет в ФТС.

Налоговая реформа – 2025: НДС у плательщиков УСН.

АУСН и маркетплейсы.

Проверки ФНС селлеров.

Как увеличить свой доход х2.

Спикер — Елена Ярушкина, руководитель Центра обучения «Клерка», к.э.н., доцент, эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, главный бухгалтер (6 уровень квалификации) с опытом работы более 20 лет.

Ждем вас на вебинаре 18 сентября в 11:00 мск!