Банки выдали почти на 10% меньше потребительских кредитов

Рынок кредитования начал охлаждаться на фоне жесткой денежно-кредитной политики Центробанка. В августе клиенты оформили кредиты на 544 млрд рублей.

В августе 2024 года объем выданных потребительских кредитов сократился на 9,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Общая сумма полученных клиентами займов составила 544,4 млрд рублей.

По сравнению с июлем в августе число выданных потребкредитов снизилось на 2,4% — до 3,3 млн. Об этом пишет Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

«Жесткая денежно-кредитная политика регулятора постепенно охлаждает рынок необеспеченного кредитования. После пика в мае объем выданных потребительских кредитов снижается третий месяц подряд», — сказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Больше всего потребительские кредиты оформляли в Москве (на 47,4 млрд рублей), Московской области (36 млрд), Санкт-Петербурге (20,6 млрд), Краснодарском крае — 19,8 млрд.

Сократился объем выдачи в 30 регионах страны. Например, на 18% меньше брали кредитов в Татарстане, на 15,8% — в Нижегородской области, на 13,3% — Башкирии.