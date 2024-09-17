В России пройдет аналог международного экзамена CFA для финансистов

14 декабря пройдет первое тестирование специалистов по финансам. Теперь они смогут получить отечественный сертификат, поскольку международный больше не доступен.

С 17 сентября 2024 года открылась регистрация на экзамен для получения отечественного сертификата финансового аналитика (СФА). Само тестирование пройдет 14 декабря.

Экзамен станет аналогом международной аттестации CFA, которая перестала проводиться в России с весны 2022 года. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на организаторов проекта.

Российский экзамен для специалистов по финансам будет проводиться раз в год на базе университета SF Education. Он занимался подготовкой к получению международного сертификата CFA.

Тестирование позволит финансистам подтвердить профессиональные компетенции, а также повысит качество подготовки специалистов.

Специально для «Клерка» комментарий дала Наталья Будько, основатель бухгалтерской школы:

«Введение аналога международного экзамена CFA в России — это отличная новость для финансистов. Это даст возможность специалистам получить международную квалификацию, что повысит их шансы на трудоустройство и карьерный рост.

Такой экзамен поможет улучшить знания и навыки работников финансовой сферы, а также сделает их более конкурентоспособными как на российском, так и на международном рынках.

Важно, чтобы подготовка к экзамену была доступной и качественной, чтобы как можно больше людей смогли пройти обучение и получить сертификат. В целом, это шаг к улучшению профессионального уровня финансистов в стране и к более тесной интеграции с мировым финансовым сообществом».