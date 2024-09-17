ФНС меняет формы для инвестиционного вычета по НДФЛ

На портале проектов нормативных актов появился проект ФНС с новыми формами документов, которые нужны для ускоренного получения инвестиционного вычета по НДФЛ.
С 1 января 2025 года инвестиционный налоговый вычет будут предоставлять:
в сумме денежных средств, которые были внесены на ИИС, открытый до 31 декабря 2023 года;
в сумме положительного финансового результата по операциям на ИИС, открытом до 31 декабря 2023.
В ускоренном порядке можно получить вычет в сумме положительного финрезультата, если в течение срока действия договора на ведение ИИС налогоплательщик не имел других таких соглашений. А также если налогоплательщик не воспользовался правом на получение налогового вычета, предусмотренного п. 1 ст. 219.1 НК.
Чтобы это подтвердить, нужно получить справку об отсутствии других договоров на ведение ИИС, а также сообщение об отказе в выдаче справки.
Формы этих документов содержатся в проекте ФНС. Они вступят в силу с 1 января 2025 года.
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