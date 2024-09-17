ФНС меняет формы для инвестиционного вычета по НДФЛ

Инвесторы смогут получить налоговые вычеты по НДФЛ в ускоренном режиме. Средства предоставят в сумме положительного результата по операциям на индивидуальном инвестсчете (ИИС), а также в зависимости от внесенных денег на счет.

На портале проектов нормативных актов появился проект ФНС с новыми формами документов, которые нужны для ускоренного получения инвестиционного вычета по НДФЛ.

С 1 января 2025 года инвестиционный налоговый вычет будут предоставлять:

в сумме денежных средств, которые были внесены на ИИС, открытый до 31 декабря 2023 года;

в сумме положительного финансового результата по операциям на ИИС, открытом до 31 декабря 2023.

В ускоренном порядке можно получить вычет в сумме положительного финрезультата, если в течение срока действия договора на ведение ИИС налогоплательщик не имел других таких соглашений. А также если налогоплательщик не воспользовался правом на получение налогового вычета, предусмотренного п. 1 ст. 219.1 НК.

Чтобы это подтвердить, нужно получить справку об отсутствии других договоров на ведение ИИС, а также сообщение об отказе в выдаче справки.

Формы этих документов содержатся в проекте ФНС. Они вступят в силу с 1 января 2025 года.