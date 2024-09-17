❔ Надо ли оформлять счета-фактуры на аванс при продажах бизнесу на маркетплейсах

Селлер продает товары на маркетплейсах юридическим лицам, ИП и опасается доначислений НДС по авансам, если не оформить счета-фактуры.

На форуме «Клерка» пользователь задал вопрос, нужно ли при продаже товаров на маркетплейсах оформлять счета-фактуры на аванс, если покупатели — юридические лица. Сумма предоплаты в его адрес за июль и август 2024 больше 1 млн рублей за месяц.

Он считает, что если этого не делать, есть риск доначислений НДС по авансам. И объясняет: в программе 1С Бухгалтерия без виртуальных документов-оснований невозможно оформить счет-фактуру на аванс, этим нужно заниматься вручную. Равно как и собирать документы на возмещение налога.

Отчет по предоплатам за товары на маркетплейсе Ozon можно найти в разделе «Финансы—Документы—Аналитические отчеты». И сам документ — «Отчет по предоплатам за товары (b2b)». В нем выбраны только расчеты с разрывом отплата/отгрузка более пяти дней, но нет сведений о номере платежного документа.

Если вы сталкивались в подобной проблемой, посоветуйте коллегам, как поступить со счетами-фактурами на маркетплейсах! Делитесь опытом на форуме и в комментариях.