УСН

С 2025 года компании на УСН не будут платить налог за изъятую недвижимость

При изъятии земли и недвижимости для госнужд бизнес получает от государства компенсацию, которая сейчас облагается налогом.

С 2025 года на УСН за такую компенсацию налог платить не придется: от налога на УСН освободили доходы в виде возмещения в связи с изъятием для государственных и муниципальных нужд земельных участков, а также расположенных на них объектов недвижимости.

О других поправках по УСН с 2025 года мы рассказывали тут.

Ранее по налогу за изъятие недвижимости были споры. Минфин настаивал, что налог есть — письмо от 03.11.2023 № 03-07-11/105095.

Теперь споры прекратятся, потому что в НК четко прописано, что такой доход не облагается налогом.

Правильно работать на УСН с учетом налоговой реформы-2025 научим на онлайн-курсе «Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С», теперь в программе есть отдельный блок со всеми изменениями для упрощенцев. Сейчас курс стоит 3 690 рублей вместо 15 950 рублей.

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