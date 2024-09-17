С 2025 года компании на УСН не будут платить налог за изъятую недвижимость

При изъятии земли и недвижимости для госнужд бизнес получает от государства компенсацию, которая сейчас облагается налогом.

С 2025 года на УСН за такую компенсацию налог платить не придется: от налога на УСН освободили доходы в виде возмещения в связи с изъятием для государственных и муниципальных нужд земельных участков, а также расположенных на них объектов недвижимости.

О других поправках по УСН с 2025 года мы рассказывали тут.

Ранее по налогу за изъятие недвижимости были споры. Минфин настаивал, что налог есть — письмо от 03.11.2023 № 03-07-11/105095.

Теперь споры прекратятся, потому что в НК четко прописано, что такой доход не облагается налогом.