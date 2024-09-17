С 2025 года компании на УСН не будут платить налог за изъятую недвижимость

С 2025 года на УСН за такую компенсацию налог платить не придется: от налога на УСН освободили доходы в виде возмещения в связи с изъятием для государственных и муниципальных нужд земельных участков, а также расположенных на них объектов недвижимости.
О других поправках по УСН с 2025 года мы рассказывали тут.
Ранее по налогу за изъятие недвижимости были споры. Минфин настаивал, что налог есть — письмо от 03.11.2023 № 03-07-11/105095.
Теперь споры прекратятся, потому что в НК четко прописано, что такой доход не облагается налогом.
Правильно работать на УСН с учетом налоговой реформы-2025 научим на онлайн-курсе «Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С», теперь в программе есть отдельный блок со всеми изменениями для упрощенцев. Сейчас курс стоит 3 690 рублей вместо
15 950 рублей.
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