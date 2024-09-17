Минтруд утвердил план индивидуальной помощи для находящихся в статусе безработных

Министерство труда утвердило новый порядок формирования индивидуальных планов содействия занятости для безработных граждан — приказ от 19.08.2024 № 406н.
Эти планы будут разрабатывать и согласовывать центры занятости.
Установлены требования к структуре и содержанию индивидуальных планов, а также порядок их выполнения гражданами.
В индивидуальном плане будут:
сроки предоставления услуг в рамках господдержки занятости;
даты обязательных визитов в ЦЗН — не более двух раз в неделю;
обязанности гражданина.
Также определен перечень документов, подтверждающих уважительные причины неявки к ЦЗН или невыполнения плана. К ним отнесены:
справка от медицинской организации;
документы, подтверждающие период прохождения медосвидетельствования — для призывников и студентов;
документы, подтверждающие период участия в осуществлении правосудия в роли присяжного или арбитражного заседателя.
Гражданам необходимо предоставлять подтверждающие документы в ЦЗН в течение 7 дней после окончания события, ставшего причиной невыполнения индивидуального плана. Если причина – временная нетрудоспособность, документ нужно подать в первый рабочий день после выздоровления.
Документы нужно предоставлять лично.
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