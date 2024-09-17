Минтруд утвердил план индивидуальной помощи для находящихся в статусе безработных

С 1 января 2025 года центры занятости населения (ЦЗН) начнут формировать индивидуальные планы содействия занятости для безработных.

Министерство труда утвердило новый порядок формирования индивидуальных планов содействия занятости для безработных граждан — приказ от 19.08.2024 № 406н.

Эти планы будут разрабатывать и согласовывать центры занятости.

Установлены требования к структуре и содержанию индивидуальных планов, а также порядок их выполнения гражданами.

В индивидуальном плане будут:

сроки предоставления услуг в рамках господдержки занятости;

даты обязательных визитов в ЦЗН — не более двух раз в неделю;

обязанности гражданина.

Также определен перечень документов, подтверждающих уважительные причины неявки к ЦЗН или невыполнения плана. К ним отнесены:

справка от медицинской организации;

документы, подтверждающие период прохождения медосвидетельствования — для призывников и студентов;

документы, подтверждающие период участия в осуществлении правосудия в роли присяжного или арбитражного заседателя.

Гражданам необходимо предоставлять подтверждающие документы в ЦЗН в течение 7 дней после окончания события, ставшего причиной невыполнения индивидуального плана. Если причина – временная нетрудоспособность, документ нужно подать в первый рабочий день после выздоровления.

Документы нужно предоставлять лично.