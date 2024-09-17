Голос будут охранять как личные неимущественные права

В Госдуму внесли законопроект, по которому голос человека будут охранять как объект личных неимущественных прав.

Гражданский кодекс дополнят новой статьей 152.3 об охране голоса как объекта личных неимущественных прав по аналогии с изображением, в том числе в случаях имитации голоса или путем синтеза речи в режиме реального времени.

«Предлагаемые изменения устранят пробел в правовом регулировании в отношении голоса гражданина и закрепят принципы его использования только при наличии согласия гражданина, кроме установленных исключений», — сказано в пояснительной записке.

Изменения стали необходимы по причине активного развития технологий синтеза речи и их массового использования в экономике и общественной жизни. Например, запись голоса применяют в работе кол-центров, систем навигации, голосовых помощников и при озвучивании художественных произведений.

Кроме того, запись голоса и сгенерированный контент на его основе может быть использован мошенниками. Тем самым нарушается право человека самостоятельно решать, как распоряжаться записями своего голоса.

Законопроект разработан Альянсом в сфере ИИ и Национальной Федерацией Музыкальной Индустрии.

В случае подписания Владимиром Путиным закон вступит со дня его официального опубликования и не будет иметь обратной силы.