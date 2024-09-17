Разблокировать счет можно без визита в налоговую

ФНС имеет право приостановить операции по счетам за неисполнение требований об уплате налогов. Как только задолженность будет погашена, блокировку снимут.
«Приостановление операций по счетам в банке и переводов электронных денежных средств является одним из способов обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов, сборов и страховых взносов», — сказано на сайте ФНС.
Ускорить и упростить процесс разблокировки счетов можно с помощью электронного сервиса ФНС «Оперативная помощь: разблокировка счета и вопросы по ЕНС». Его функционал позволяет налогоплательщику связаться с оператором центра помощи по снятию ограничений с расчетного счета.
Для этого достаточно заполнить анкету, и течение суток по указанному в сообщении телефону будет предоставлена информация о текущем статусе решения по блокировке. Также специалисты дадут консультацию, как снять приостановку операций.
Кроме того, оспорить решение о блокировке счетов можно в личном кабинете юрлиц и ИП на сайте ФНС. Налогоплательщики могут в электронном виде направить в налоговую обращение и приложить документы, подтверждающие погашение задолженности.
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