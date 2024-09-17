Разблокировать счет можно без визита в налоговую

Для разблокировки расчетных счетов нужно погасить налоговую задолженность и отправить подтверждающие документы через личный кабинет на сайте ФНС.

ФНС имеет право приостановить операции по счетам за неисполнение требований об уплате налогов. Как только задолженность будет погашена, блокировку снимут.

«Приостановление операций по счетам в банке и переводов электронных денежных средств является одним из способов обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов, сборов и страховых взносов», — сказано на сайте ФНС.

Ускорить и упростить процесс разблокировки счетов можно с помощью электронного сервиса ФНС «Оперативная помощь: разблокировка счета и вопросы по ЕНС». Его функционал позволяет налогоплательщику связаться с оператором центра помощи по снятию ограничений с расчетного счета.

Для этого достаточно заполнить анкету, и течение суток по указанному в сообщении телефону будет предоставлена информация о текущем статусе решения по блокировке. Также специалисты дадут консультацию, как снять приостановку операций.

Кроме того, оспорить решение о блокировке счетов можно в личном кабинете юрлиц и ИП на сайте ФНС. Налогоплательщики могут в электронном виде направить в налоговую обращение и приложить документы, подтверждающие погашение задолженности.