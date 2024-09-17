Госдума даст больше оснований для применения инвестиционного вычета

Компании смогут применять налоговый инвествычет по налогу на прибыль при венчурных или прямых инвестициях в инновационную деятельность. Это нужно, чтобы достичь технологического суверенитета страны.

Госдума во втором чтении приняла депутатский законопроект, который даст налогоплательщикам право применять инвестиционный вычет при венчурных или прямых инвестициях в инновационные проекты.

«Принятие законопроекта обеспечит получение организациями налоговых стимулов для осуществления венчурных инвестиций, будет способствовать созданию региональных венчурных фондов, увеличению притока таких инвестиций в малые технологические компании, реализующие инновационные проекты и (или) осуществляющие инновационную деятельность, необходимые для обеспечения технологического суверенитета», — сказано в пояснительной записке.

Для получения вычетов договоры должны соответствовать следующим требованиям:

срок действия — не меньше 5 лет, без права досрочного прекращения, уступки прав или долей;

сведения о договоре должны быть внесены в региональный реестр инвестиционных товариществ для осуществления прямых или венчурных инвестиций;

в рамках договора должны идти венчурные или прямые инвестиции в инновационные проекты или инновационную деятельность, реализуемые малыми технологическими компаниями (МТК).

В случае подписания президентом закон вступит в силу через один месяц после официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на прибыль.