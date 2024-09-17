1 трлн дружественных рублей: Минфин нацелился на иностранных инвесторов

Минфин рассчитывает привлечь на российский фондовый рынок инвестиции от иностранцев.

Он нацелен на получение 1 трлн рублей иностранных дружественных инвестиций к 2030 году.

Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков в ходе сессии форума Capital Markets. Он отметил интерес иностранных инвесторов, включая недружественных, к российскому рынку. Они видят потенциал развития экономики.

«Для наших дружественных инвесторов мы создаем и будем продолжать создавать благоприятные условия», — подчеркнул замминистра. И добавил, что «одним из ключевых показателей успеха станет привлечение триллиона рублей».

Работа в этом направлении будет идти в рамках проекта по удвоению капитализации российского фондового рынка, поставленного Владимиром Путиным.

Новый рост рынка ожидается благодаря размещениям акций (IPO). Минфин активно сотрудничает с госкомпаниями, планирующими выход на IPO.

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