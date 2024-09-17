Права пользователей онлайн-подписок будут защищены лучше

Интернет-сервисы с платными подписками должны будут за сутки прислать уведомление пользователям о предстоящем списании средств. В тексте сообщения обязательна информация о том, как отменить подписку.

Госдума в первом чтении приняла депутатский законопроект, который защитит пользователей онлайн-сервисов с платными подписками.

Теперь сервисы должны за сутки до очередного списания уведомить пользователя о предстоящем платеже. В тексте будет информация о том, как прекратить подписку и ссылка на страницу, где можно отказаться от использования сервиса.

Вне зависимости от даты отказа от подписки, она будет действовать до момента следующего платежа. Например, если потребитель оплатил годовую подписку и решил отказаться через полгода, она будет действовать в течение всех 12 месяцев. При этом ранее уплаченные средства не возвращаются, кроме случаев некачественной работы сервиса.

Чтобы исключить злоупотребления со стороны продавцов, площадка не сможет списать деньги с карты клиента, которую удалили с сайта до момента приобретения товара, работы или услуги.

«Внесение изменений, предусмотренных законопроектом, окажет положительное влияние на развитие сферы оказания услуг по подпискам, урегулирует не только возникающие трудности у потребителей, но и придаст услугам по подпискам большую прозрачность и однозначность правоприменения», — сказано в пояснительной записке.

Законопроект не предусматривает административной ответственности, но она будет определена позднее по итогам мониторинга исполнения новых норм.

Закон должен вступить в силу с 1 марта 2025 года.