Единовременное пособие при рождении ребенка увеличат до 50 тысяч рублей

В Госдуму внесли разработанный депутатами законопроект, который предусматривает увеличение пособия при рождении ребенка до 50 тыс. рублей.

«Проектом настоящего федерального закона предлагается повысить размер единовременного пособия при рождении ребенка до 50 тысяч рублей. Данная мера создаст дополнительные стимулы для увеличения рождаемости во всех регионах России, а также поможет устранить существующее региональное неравенство», — сказано в пояснительной записке.

Размер единовременных выплат при рождении ребенка отличается в зависимости от региона. Например, в Приморском крае в 2022 году он составлял 32 050 рублей, в Калининградской области — 3 500 рублей, которые платят семьям с доходом, не превышающим две величины прожиточного минимума. А во многих субъектах РФ выплата единовременного пособия не предусмотрена.

Треть россиян тратит на ребенка 30-50 тыс. рублей в месяц, что составляет 30-50% ежемесячного дохода двух третей семей. Неготовность заводить детей большинство опрошенных объясняют сложным финансовым положением. Об этом сказано в исследовании Аналитического центра НАФИ, к которому обращаются депутаты.