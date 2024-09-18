УСН

Для НДС при УСН лимит дохода считают по всем системам налогообложения

Если у организации или ИП на УСН доход за 2024 год составил менее 60 млн рублей, с 2025 года автоматически не будет НДС. Доходы определяют по нормам НК в зависимости от системы налогообложения.

  • При переходе ИП с 2025 года с ОСНО на УСН — учитывают доход по нормам главы 23 НК.

  • При переходе организации с 2025 года с ОСНО на УСН — учитывают доход по нормам главы 25 НК.

  • При переходе организации или ИП на ЕСХН — учитывают доход по нормам главы 26.1 НК.

  • Если в 2024 году УСН, то доход учитывают по нормам ст. 346.15 НК.

  • При переходе ИП с 2025 года с ОСНО+ПСН на УСН — учитывают доход и по ОСНО, и по ПСН.

  • При переходе ИП с 2025 года с ЕСХН+ПСН на УСН — учитывают доход и по ЕСХН, и по ПСН.

  • При переходе ИП с 2025 года с УСН+ПСН на УСН — учитывают доход и по УСН, и по ПСН.

При этом в составе доходов не учитывают положительные курсовые разницы и некоторые субсидии.

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