ВЭБ.РФ дал прогноз по снижению Центробанком ключевой ставки: когда ждать

По мнению экспертов, снижение ключевой ставки Банка России ожидается не ранее второго квартала 2025 года.

На это указано в прогнозе развития российской экономики на 2024-2027 годы Института исследований и экспертизы госкорпорации ВЭБ.РФ, который есть в распоряжении «Клерка». Но отметим, что прогноз был сделан еще до повышения ЦБ ключевой ставки до 19%.

Отмечено, что высокие процентные ставки стимулируют сбережения населения. Норма сбережения также начнет постепенно уменьшаться с 2025 года.

«Снижение ставки ожидается не ранее второго квартала 2025 года, но ДКП (денежно-кредитная политика — прим. ред.) будет оставаться достаточно жесткой на всем прогнозом периоде», — сказано в исследовании.

Ужесточение денежно-кредитной политики окажет негативное воздействие на динамику кредитования через рост уровня рыночных ставок.

При продолжении жесткой ДКП (снижение ключевой ставки не ранее II кв. 2025 и сохранение ее реального уровня 5-6%) темпы роста инвестиций в 2025-2030 годах понизятся до 2,5-3% в год, несмотря на бюджетный импульс.

При более активном снижении ключевой ставки — до 1,0-1,5% в реальном выражении, а также увеличении совокупных расходов на нацпроекты за 2025-2030 годы до 16-18 трлн руб., реализации дополнительного пакета мер соцподдержки, связанных с повышением оплаты труда работников бюджетной сферы (в т. ч. снижении межрегионального неравенства зарплат), пенсий и пособий, темпы роста ВВП в среднесрочной перспективе поднимутся до 3,5-4,0% в год.

Ранее мы сообщали, что по прогнозу ВЭБ.РФ к концу 2024 года инфляция опустится «чуть ниже 7 процентов».