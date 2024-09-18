Искусственный интеллект сможет урегулировать долги на 3,7 млрд рублей

Сбербанк рассчитывает до конца года получить экономический эффект на 3,7 млрд рублей от нейросети, которая помогает работать с должниками.

В 2024 году экономический эффект от применения искусственного интеллекта в урегулировании задолженности клиентов Сбербанка составит 3,7 млрд рублей.

«Совокупный эффект от применения ИИ в процессах урегулирования задолженности в прошлом году составил порядка 3,7 млрд рублей. В этом году мы ожидаем показатель не ниже», — сказал директор дивизиона «Розничное взыскание и урегулирование» Сбера Денис Кузнецов.

Сейчас в Сбере почти весь процесс розничного взыскания задолженности проходит с применением ИИ-моделей. Нейросеть формирует стратегию, принимает решение об использовании урегулирования и выбирает оптимальный способ взаимодействия с клиентом.

Робот совершает 90% первых звонков должникам, чтобы оказать помощь и дать консультацию по вопросам реструктуризации долга и переноса даты платежа. Если клиент начинает испытывать негативные эмоции, искусственный интеллект меняет модель поведения, скорость своей речи и направляет человека к конструктивному диалогу.