После сдачи декларации уже не надо пересдавать уведомления по ЕНП

Об этом предупреждает ФНС на своем сайте.
Вообще после сдачи отчета (6-НДФЛ, РСВ и т. д.) сдавать уведомление по ЕНП уже не надо.
Налоговики назвали частые ошибки бухгалтеров при сдаче уведомлений:
представление уведомлений после отчетности по налогу и сроку уплаты;
дублирование в уведомлении за текущий период строк начислений из предыдущих периодов, по которым уже подана отчетность.
ФНС сообщает, что надо соблюдать контрольные соотношения для уведомлений по ЕНП. Они доведены письмом ФНС от 31.01.2024 № ЕА-4-15/971@.
Контрольные соотношения для уведомлений по ЕНП мы разбирали тут.
Правильно заполнять уведомления по ЕНП научим на онлайн-курсе «Профессия бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С», теперь в программе есть отдельный блок по налоговой реформе-2025. Сейчас курс стоит 3 690 рублей вместо
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