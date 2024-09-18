После сдачи декларации уже не надо пересдавать уведомления по ЕНП

Если в уведомлении по ЕНП на взносы вы указали сумму 100 рублей, а потом сдали РСВ с суммой за этот месяц 200 рублей, то на ЕНС начисление пройдет по РСВ. Сдавать новое исправленное уведомление уже не надо.

Об этом предупреждает ФНС на своем сайте.

Вообще после сдачи отчета (6-НДФЛ, РСВ и т. д.) сдавать уведомление по ЕНП уже не надо.

Налоговики назвали частые ошибки бухгалтеров при сдаче уведомлений: представление уведомлений после отчетности по налогу и сроку уплаты;

дублирование в уведомлении за текущий период строк начислений из предыдущих периодов, по которым уже подана отчетность.

ФНС сообщает, что надо соблюдать контрольные соотношения для уведомлений по ЕНП. Они доведены письмом ФНС от 31.01.2024 № ЕА-4-15/971@.

Контрольные соотношения для уведомлений по ЕНП мы разбирали тут.